Полиция Ярославля заинтересовалась родителями, которые занимались сексом при ребенке

Ранее сообщалось, что супруги из Ярославской области занимались сексом на глазах у своей маленькой дочери, кроме того, горе-родители демонстрировали «это» в прямом эфире. Молодая пара замечена в аморальном поведении уже не впервые. Жители города весьма обескуражены подобным явлением и требуют у правоохранительных органов принять соответствующие меры.
Полиция Ярославля заинтересовалась родителями, которые занимались сексом при ребенкеВчера, 21:17
Жителям России не хватало секса в этом году. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Mail.ru.
Известны некоторые кинофильмы, где актеры занимались настоящим, а не постановочным, сексом. Об этом пишет Cosmopolitan.
Стюардессы из бюджетной авиакомпании Transavia Airlines (Голландия) занимались сексом с пилотами во время полетов. Информацию обнародовало издание Daily Mail.