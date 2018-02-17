Полиция Ярославля заинтересовалась родителями, которые занимались сексом при ребенке

История о родителях из Ярославля, которые в присутствии маленького ребенка занимались сексом, получила продолжение. Парой заинтересовалась полиция.

Татьяна Преображенская

Ранее сообщалось, что супруги из Ярославской области занимались сексом на глазах у своей маленькой дочери, кроме того, горе-родители демонстрировали «это» в прямом эфире. Молодая пара замечена в аморальном поведении уже не впервые. Жители города весьма обескуражены подобным явлением и требуют у правоохранительных органов принять соответствующие меры.