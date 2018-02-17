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| | Полиция Тихвина задержала подростков за изнасилование школьницы

Полиция Тихвина задержала подростков за изнасилование школьницы

Сегодня, 14:53
Полиция в Тихвине задержала двух подростков по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом информирует пресс-служба местных правоохранителей.

Полиция Тихвина задержала подростков за изнасилование школьницы

 

14 февраля 41-летняя мать потерпевшей написала заявление об изнасиловании ее дочери в полицию, и уже через двое суток подозреваемые были арестованы.

По версии следствия, летом 2017 года двое подростков, оказывая силовое и психологические давление, совершили групповое изнасилование тринадцатилетней ученицы местной школы.

Один из подозреваемых – 15-летний девятиклассник, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Как сообщалось, весьма проблемный ученик. Второй – 16-летний ученик кадетского корпуса железнодорожных войск.

Пострадавшая из полной и благополучной семьи. По факту совершения преступления в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ и проводится расследование.
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