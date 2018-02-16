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| | Экс-гендиректора издательства «Известия» отправили в СИЗО

Экс-гендиректора издательства «Известия» отправили в СИЗО

Вчера, 19:45
В Лефортовском суде Москвы поддержали инициативу задержать экс-генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Экс-гендиректора издательства «Известия» отправили в СИЗО

 

Согласно известным данным, Эраста Галумова отправили в следственный изолятор. Разбирательства дела продолжаются. Заседание суда проходила в закрытом режиме, присутствия представителей прессы на нем не допустили. Служители Фемиды отказываются говорить на тему деталей следствия, ссылаясь на действующее законодательство страны.

Если вину экс-главы «Известий» докажут, то ему грозит срок до десяти лет. На данный момент Галумов находится в СИЗО. Он не комментирует ситуацию и не признает за собой нарушение законодательства.
Домбровский Сергей
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