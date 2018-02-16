Железняк заявил в полицию по поводу разосланных «порошковых» конвертов от его имени

Депутат ГД РФ Сергей Железняк заявил в полицию на злоумышленников, которые от его имени разослали конверты с неизвестным порошком по диппредставительствам в Москве. Парламентарий требует привлечь «отправителей» к уголовной ответственности, а также ходатайствует о выяснении химсостава порошка.

Дарья Светозарова

Ранее стало известно, что в качестве отправителя на конвертах значился Сергей Железняк. Получателями стали зарубежные посольства, чьи представительства находятся в Москве. Экспертиза показала, что порошок неопасен, однако мотивы злоумышленников неизвестно. В связи с этим член нижней палаты парламента призывает работников дипмиссий при получении подозрительного конверта не распечатывать его, а сразу уведомлять полицию. Правоохранители же приобщат эпистолы к делу в качестве вещдоков.Известно, что подобные послания уже получили посольства Болгарии, Чехии, Голландии, Канады. Не исключено, что письма были отправлены и представителям других стран.