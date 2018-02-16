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| | В Петербурге пара попала под суд за выращивание галлюциногенных кактусов

В Петербурге пара попала под суд за выращивание галлюциногенных кактусов

Вчера, 17:50
В Петербурге закончились слушания по делу ботаников, которые выращивали галлюциногенные кактусы и намеревались продавать наркотики в Польше. Мужчину приговорили к 11,5 годам лишения свободы, его подельница получила 8 лет колонии общего режима.

В Петербурге пара попала под суд за выращивание галлюциногенных кактусов

 

Информацию об этом сообщают СМИ Петербурга. Ботаник решил заработать на реализации галлюциногенных веществ. Продавать товар гражданин хотел в Польше, там у него есть товарищ, который обещал наладить канал сбыта. Злоумышленник заказал за рубежом ЛСД, получить по почте его хотела подруга ботаника. Полицейские разгадали схему ловких мошенников и вместо ЛСД положили в посылку муляж, а затем задержали парочку с поличным.

Помимо этого, злоумышленник и его приятельница приобрели 1,6 килограмма запрещенного вещества, расширяющего сознание для дальнейшей продажи. Хотя обвиняемые говорили, что купили товар для личного употребления. Ближайшие годы несостоявшиеся наркобароны проведут в тюрьме.
Домбровский Сергей
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