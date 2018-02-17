Дончанин пытался откупиться от участия в краже с помощью взятки

Один из неудачливых граждан, проживающий в Ростовской области, попытался избавить себя от хлопот, предложив взятку сотруднику правоохранительных органов, который должен был не заводить на него уголовное дело по факту групповой кражи.

Александр Вест

Для того, чтобы избавить себя от уголовной ответственности, незадачливый 29-летний мужчина прямо в полицейском участке предложил правоохранителю 12 тысяч рублей. За столь скромное вознаграждение житель Ростовской области попросил не упоминать его фамилию в уголовном разбирательстве относительно кражи, совершённой группой лиц. Взятку служитель закона брать не стал, вернув деньги обратно преступнику, а заодно и заведя на него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.В данный момент сотрудники Следственного комитета Российской Федерации занимаются тщательным расследованием дела, в котором поучаствовал данный гражданин, попытавшийся обелить своё имя с помощью финансового вознаграждения, переданного полицейскому.