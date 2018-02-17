Дончанин пытался откупиться от участия в краже с помощью взятки

Для того, чтобы избавить себя от уголовной ответственности, незадачливый 29-летний мужчина прямо в полицейском участке предложил правоохранителю 12 тысяч рублей. За столь скромное вознаграждение житель Ростовской области попросил не упоминать его фамилию в уголовном разбирательстве относительно кражи, совершённой группой лиц. Взятку служитель закона брать не стал, вернув деньги обратно преступнику, а заодно и заведя на него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.
В данный момент сотрудники Следственного комитета Российской Федерации занимаются тщательным расследованием дела, в котором поучаствовал данный гражданин, попытавшийся обелить своё имя с помощью финансового вознаграждения, переданного полицейскому.