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| | Дончанин пытался откупиться от участия в краже с помощью взятки

Дончанин пытался откупиться от участия в краже с помощью взятки

Сегодня, 03:30
Один из неудачливых граждан, проживающий в Ростовской области, попытался избавить себя от хлопот, предложив взятку сотруднику правоохранительных органов, который должен был не заводить на него уголовное дело по факту групповой кражи.

Дончанин пытался откупиться от участия в краже с помощью взятки

 

Для того, чтобы избавить себя от уголовной ответственности, незадачливый 29-летний мужчина прямо в полицейском участке предложил правоохранителю 12 тысяч рублей. За столь скромное вознаграждение житель Ростовской области попросил не упоминать его фамилию в уголовном разбирательстве относительно кражи, совершённой группой лиц. Взятку служитель закона брать не стал, вернув деньги обратно преступнику, а заодно и заведя на него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

В данный момент сотрудники Следственного комитета Российской Федерации занимаются тщательным расследованием дела, в котором поучаствовал данный гражданин, попытавшийся обелить своё имя с помощью финансового вознаграждения, переданного полицейскому.
Александр Вест
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