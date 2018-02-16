Мать простила гастарбайтера за секс с 15-летней дочерью

Суд Дзержинского района Новосибирска приговорил 23-летнего гражданина Таджикистана к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима за интимную связь с 15-летней девочкой. Семья пострадавшей не согласна с приговором и просит отпустить обвиняемого.

Виктория Озерова

Суд Дзержинского района Новосибирска вынес обвинительный приговор 23-летнему таджику. Гастарбайтера приговорили к девяти месяцам в колонии общего режима за секс с 15-летней девочкой, который привел к беременности. Семья малолетней не согласна с вердиктом суда и просит освободить нарушителя. Елена Носок, представитель прокуратуры района, объяснила такое поведение: от матери потерпевшей после инцидента ушел муж, а сама она является инвалидом второй группы, теперь семья осталась с маленьким ребенком без средств к существованию.О связи 23-летнего гражданина Таджикистана и 15-летней девочки стало известно на пятом месяце беременности.