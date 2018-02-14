В Москве 106-летняя пенсионерка обокрала 73-летнюю дочь

73-летняя жительница Москвы написала заявление о краже своих денег и документов. В совершении данного преступления пострадавшая подозревает свою мать-пенсионерку, которой 106 лет. Москвичка не могла сообщить точную цифру пропавшей суммы денег, но отметила, что никто другой, кроме матери, не мог взять их – больше ни у кого не было доступа в квартиру.
Сообщается, что 106-летняя подозреваемая не в состоянии вставать с кровати без посторонней помощи из-за возрастных изменений организма. Однако, по словам 73-летней женщины, ее мать для кражи денег и документов могла задействовать посредников, которым и передала украденное.
Полиция продолжает выяснять детали произошедшего для выявления виновного в хищении средств.