Житель Архангельска заманил к себе 16-летнюю школьницу-фотографа и изнасиловал

В соцсети 29-летний житель Архангельска познакомился с 16-летней девушкой, увлекающейся фотографией. Под предлогом фотосъемки он заманил ее к себе домой и изнасиловал. Об этом рассказали в региональном СК.

Дарья Светозарова

Он пригласил школьницу в качестве фотографа на якобы на вечеринку в округе Варавино-Фактория, но после прихода по указанному адресу девушка поняла, что ее обманули. Уйти ей все же не удалось – мужчина под угрозой физической расправы вступил с ней в половую связь. На данный момент злоумышленник задержан – он признался в содеянном . Работники следствия заявили, что будут ходатайствовать в суде об избрании для педофила меры пресечения в виде заключения под стражу.Отмечается, что следственные действия еще ведутся. Правоохранители выясняют подробности произошедшего и напоминают родителям о необходимости более жесткого контроля над общением своих детей в соцсетях и не только. Подчеркивается, что такие связи могут представлять опасность для детей и подростков.