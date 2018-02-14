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| | Житель Архангельска заманил к себе 16-летнюю школьницу-фотографа и изнасиловал

Житель Архангельска заманил к себе 16-летнюю школьницу-фотографа и изнасиловал

Вчера, 21:05
В соцсети 29-летний житель Архангельска познакомился с 16-летней девушкой, увлекающейся фотографией. Под предлогом фотосъемки он заманил ее к себе домой и изнасиловал. Об этом рассказали в региональном СК.

Житель Архангельска заманил к себе 16-летнюю школьницу-фотографа и изнасиловал

 

Он пригласил школьницу в качестве фотографа на якобы на вечеринку в округе Варавино-Фактория, но после прихода по указанному адресу девушка поняла, что ее обманули. Уйти ей все же не удалось – мужчина под угрозой физической расправы вступил с ней в половую связь. На данный момент злоумышленник задержан – он признался в содеянном . Работники следствия заявили, что будут ходатайствовать в суде об избрании для педофила меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что следственные действия еще ведутся. Правоохранители выясняют подробности произошедшего и напоминают родителям о необходимости более жесткого контроля над общением своих детей в соцсетях и не только. Подчеркивается, что такие связи могут представлять опасность для детей и подростков.
Дарья Светозарова
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