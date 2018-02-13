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| | По факту избиения DJ Smash полиция открыла уголовное дело

По факту избиения DJ Smash полиция открыла уголовное дело

Сегодня, 14:46
Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Dj Smash. Инцидент произошел в ночном клубе Перми.

По факту избиения DJ Smash полиция открыла уголовное дело

 

Драка произошла ночью 10 февраля в одном из ночных питейных заведений города. Местные правоохранительные органы получили сообщение о том, что в больницу попал мужчина 1982 года рождения. Чуть позже в отдел полиции поступило заявление от гражданина Андрея Ширмана о нанесении ему повреждений в результате конфликта.

Согласно имеющимся данным, в драке принимал участие депутат от партии «Единая Россия» Александр Телепнев. В МВД открыто уголовное дело по факту произошедшего столкновения между Dj Smash и политиком. В данное время проводятся мероприятия, связанные с раскрытием происшествия.

Обвиняемый является мастером спорта по рукопашному бою. В течение нескольких лет он являлся депутатом Заксобрания по Пермскому краю. Единороссы утверждают, что он не входил в руководящие органы фракции. Сам Телепнев опровергает предъявляемые ему обвинения.
Никита Готский
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