Суд Москвы приговорил к колонии мужчину, облизавшего девушку

В Москве суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам колонии за оральный секс с девушкой. Злоумышленник облизал жертв ночью против ее воли.

Никита Готский

Московский Останкинский суд приговорил к пятилетнему наказанию в виде тюремного заключения уроженцу Дагестана, которого признали виновным в сексуальном насилии над жительницей столицы и краже ее имущества. Приговор обжалован и в законную силу пока не вступил. Дата изучения апелляции пока не назначена.В сентябре прошедшего года ночью в квартиру на втором этаже одного из домов Москвы, где проживала местная жительница, пробрался неизвестный. Он, применив физическую силу, занялся с жертвой оральным сексом, после чего покинул ее квартиру, забрав с собой часы и смартфон. Немного позже его задержали. Перед тем, как заняться своим делом, он боролся с пострадавшей, но пообещал ей, что не хочет причинять ей боль или убивать ее, а просто желает удовлетворить свои физиологические потребности.