Член КПРФ показывал детям свой половой орган в Подмосковье

Депутат российской коммунистической партии лишен неприкосновенности за демонстрацию несовершеннолетним снимков своего полового органа. Инцидент произошел в Подмосковье.

Никита Готский

Согласно материалам следствия, обвиняемый летом 2013 года занимался растлением малолетних школьниц, его жертвами становились девочки 13-14 лет. Согласно некоторой информации, мужчина заводил знакомство с детьми в соцсетях, общался с ними на интимные темы на протяжении нескольких лет, совершал с помощью Сети развратные действия и показывал свой детородный орган.Злоумышленник состоит в партии коммунистов. Известно, что он отправлял в соцсетях девочкам изображения своего полового члена, порноролики и общался с ними на темы сексуального характера. Про извращенца узнали родные одной из девочек, обратившиеся позже в МВД. По данному факту открыто уголовное дело.