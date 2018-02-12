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| | Член КПРФ показывал детям свой половой орган в Подмосковье

Член КПРФ показывал детям свой половой орган в Подмосковье

Сегодня, 12:15
Депутат российской коммунистической партии лишен неприкосновенности за демонстрацию несовершеннолетним снимков своего полового органа. Инцидент произошел в Подмосковье.

Член КПРФ показывал детям свой половой орган в Подмосковье

 

Согласно материалам следствия, обвиняемый летом 2013 года занимался растлением малолетних школьниц, его жертвами становились девочки 13-14 лет. Согласно некоторой информации, мужчина заводил знакомство с детьми в соцсетях, общался с ними на интимные темы на протяжении нескольких лет, совершал с помощью Сети развратные действия и показывал свой детородный орган.

Злоумышленник состоит в партии коммунистов. Известно, что он отправлял в соцсетях девочкам изображения своего полового члена, порноролики и общался с ними на темы сексуального характера. Про извращенца узнали родные одной из девочек, обратившиеся позже в МВД. По данному факту открыто уголовное дело.
Никита Готский
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