На журналиста "Известий" напали на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

На журналиста "Известий" напали на месте крушения Ан-148 в ПодмосковьеВчера, 19:08
Рухнувший ранее самолет Ан-148 найден с воздуха в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
На месте крушения авиалайнера Ту-154 Минобороны Российской Федерации спасатели обнаружили немецкий самолет три бомбы времен Второй мировой войны. Находку
По официальной информации французского лидера Франсуа Олланда, в результате крушения алжирского самолета «Air Algerie» выживших нет, найден один бортовой