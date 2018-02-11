На журналиста "Известий" напали на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

На журналиста отечественного издания «Известия» Александра Самохвалова напал неизвестный. Корреспондент работал на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, когда ему нанесли несколько ударов.

На видеозаписи, которая появилась в Сети и социальных сетях совсем недавно, можно увидеть, как неизвестный мужчина сначала сильно толкает, а затем и бьет Самохвалова, спокойно работающего на месте происшествия. Журналист получил сильное сотрясение мозга. Теперь он намерен написать в правоохранительные органы заявление о нападении.

Следует напомнить, что самолет Ан-148 упал в Раменском районе после вылета из Домодедово. На борту самолета был 71 пассажир. Выживших не осталось.

Татьяна Преображенская