В вагоне метро Петербурга педофил 10 минут насиловал школьницу

Педофил несколько минут насиловал школьницу в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

В подземке северной столицы злоумышленник прямо в вагоне подверг насилию несовершеннолетнюю девочку. Педофил совершил противоправные действия в отношении несчастной на перегонах между станциями «Площадь Александра Невского»-«Елизаровская»-«Ломоносовская»-«Пролетарская». В правоохранительные органы обратился отчим девочки. Пока нет данных, удалось ли стражам правопорядка задержать злоумышленника.Прежде на территории Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который развращал девочек в бассейне. Об этом работникам МВД поведал случайный свидетель, увидевший действия бандита. При нем злодей дал явно понять, чего он хочет от детей. К настоящему моменту педофил задержан.Ранее в США осудили педофила, от которого забеременели близняшки 14 лет и их 12-летняя сестра. Мужчину осудили на 27 лет, перед вынесением вердикта суда он принес извинения за свои злодеяния.