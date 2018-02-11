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| | В вагоне метро Петербурга педофил 10 минут насиловал школьницу

В вагоне метро Петербурга педофил 10 минут насиловал школьницу

Сегодня, 16:00
Педофил несколько минут насиловал школьницу в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщают местные издания.

В вагоне метро Петербурга педофил 10 минут насиловал школьницу

 

В подземке северной столицы злоумышленник прямо в вагоне подверг насилию несовершеннолетнюю девочку. Педофил совершил противоправные действия в отношении несчастной на перегонах между станциями «Площадь Александра Невского»-«Елизаровская»-«Ломоносовская»-«Пролетарская». В правоохранительные органы обратился отчим девочки. Пока нет данных, удалось ли стражам правопорядка задержать злоумышленника.

Прежде на территории Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который развращал девочек в бассейне. Об этом работникам МВД поведал случайный свидетель, увидевший действия бандита. При нем злодей дал явно понять, чего он хочет от детей. К настоящему моменту педофил задержан.

Ранее в США осудили педофила, от которого забеременели близняшки 14 лет и их 12-летняя сестра. Мужчину осудили на 27 лет, перед вынесением вердикта суда он принес извинения за свои злодеяния.
Никита Готский
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