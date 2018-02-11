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| | В Киеве мужчина в кафе расстрелял посетителей

В Киеве мужчина в кафе расстрелял посетителей

Сегодня, 14:30
В Киеве мужчина начал стрелять в посетителей одного из кафе-баров Соломенского района украинской столицы. Инцидент случился в ночь на воскресенье.

В Киеве мужчина в кафе расстрелял посетителей

 

Очевидцы поделились с журналистами увиденным. По их словам, в кафетерии отдыхала группа молодых людей. Посидев немного за столом, компания вышла покурить на улице. К кафе в это время подъехала машина, в которой сидела девушка. Один из посетителей подошел к автомобилю и завел разговор с автоледи. В ходе беседы между ними разгорелся скандал, но девушка так и не вышла из авто. Тогда дебошир выхватил травматическое оружие и открыл огонь по стоявшим на улице посетителям заведения. Он успел выстрелить восемь раз и ранить троих человек. Раненым оказали медпомощь на месте стрельбы.

Другие гости кафе попытались задержать злоумышленника, но он смог скрыться. Девушка также покинула место происшествии, и о ее местонахождении ничего не известно. Позднее сам нападавший явился в полицию с заявлением о пропаже пистолета. Он заявил, что группу людей, по которым открыл огонь, не знает. Ссоры также у него ни с кем не было. О мотивах, которыми руководствовался 30-летний стрелок, также пока ничего неизвестно.
Дарья Светозарова
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