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| | Убили, но не зайца: В Челябинской области браконьеры застрелили инспектора охотнадзора из-за двух косуль

Убили, но не зайца: В Челябинской области браконьеры застрелили инспектора охотнадзора из-за двух косуль

Сегодня, 12:16
Как известно от правоохранительных органов, 10 февраля в Челябинской области, в Карталинском районе, недалеко от станции Тумак, в лесу обнаружили мертвое тело. В процессе осмотра выявили огнестрельное ранение. Возбудили уголовное дело, убитый работал в охотнадзоре Карталинского района.

Убили, но не зайца: В Челябинской области браконьеры застрелили инспектора охотнадзора из-за двух косуль

 

В тот же день следователи буквально по следам разыскали убийцу. Им оказался мужчина из города Карталы. Браконьер незаконно производил охоту, что и послужило поводом у охотнадзора провести проверку, пытаясь скрыться от сотрудника ведомства, злоумышленник нанёс выстрел.

На данный момент избирается мера наказания убийцы по УК РФ, подозреваемому грозит 15 лет тюремной колонии. Сам «охотник» не соглашается со своей виной. ГУМВД России по Челябинской области узнали, что у подсудимого уже был опыт совершения преступлений. Мужчина 1970 года рожденья один раз был судим.
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