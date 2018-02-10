В Армении трое юношей пытались принудить зрелую женщину к сексу

В Армении в населенном пункте Вайк трое юношей возрастом 18-19 лет пытались принудить 47-летнюю женщину к сексу, шантажируя снимками, на которых дама запечатлена в обнаженном виде. Информацию о данном инциденте распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Трое юношей пристали к зрелой женщине, ребята требовали от гражданки исполнения из любовных фантазий. Тогда парни пригрозили даме тем, что сделают достоянием общественности фотографии, на которых она изображена голой. Слова не подействовали на ребят, они покинули подъезд, но обещали вернуться. Парни пришли к дому своей жертвы поздно вечером. На этот раз молодые люди не хотели любви, они требовали денег. Женщина отказала юношам и на этот раз, тогда молодчики пригрозили расправой. Гражданка начала кричать, агрессоры испугались и убежали.Информация о данном инциденте дошла до полиции. Правоохранители пообщались с молодыми людьми. Ребята написали заявления и рассказывали о беспутстве своей жертвы, нелестно высказываясь в ее адрес. На данный момент ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия.