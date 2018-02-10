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| | Ростовчанин украл у собутыльника 50 тысяч рублей во время пьянки

Ростовчанин украл у собутыльника 50 тысяч рублей во время пьянки

Вчера, 21:58
В Ростове-на-Дону во время застолья 45-летний мужчина ограбил своего гостеприимного друга. Он украл у собутыльника 50 тысяч рублей.

Ростовчанин украл у собутыльника 50 тысяч рублей во время пьянки

 

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, было принято заявление о пропаже денежной суммы от жителя Советского района. По версии оперативников, двое старых друзей распивали алкогольные напитки в квартире одного из приятелей. Когда хозяин квартиры отлучился из комнаты, гость сразу же забрался в чужой шкаф и забрал все хранившееся там деньги. Похищенная сумма составляет 50 000 российских рублей.

Грабитель покинул дом на улице Зорге и пошел дальше гулять на украденные деньги. Злоумышленник был задержан полицией и на данный момент находится под подпиской о невыезде. В отношении 45-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье №158 УК РФ «Кража».
Татьяна Преображенская
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