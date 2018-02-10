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| | Неожиданный поворот: Эрика «Давидыча» скоро выпустят из тюрьмы

Неожиданный поворот: Эрика «Давидыча» скоро выпустят из тюрьмы

Вчера, 19:17
Известный автомобильный блогер под псевдонимом «Давидыч» в скором времени сможет покинуть пределы тюрьмы. Суд имеет сомнения по поводу участия мужчины в преступной группе. Как известно, жену Эрика уже выпустили из СИЗО.

Неожиданный поворот: Эрика «Давидыча» скоро выпустят из тюрьмы

 

Эрик «Давидыч» Китуашвили был обвинен по статье 159,4 УК РФ. Автомобильного эксперта подозревают в мошенничестве при помощи элитных иномарок, которые «уделали нос» страховым компаниям, тем самым совершили денежную аферу. Накануне начали происходить непонятные события. Жену Эрика освободили из заключения и перевели под домашний арест. Судебные власти не нашли повод находится Фемиде в стенах тюрьмы. После этого наружу всплыл ещё один интересный факт. Все свидетели против «Давыдича» оказались подставными, а ключевого очевидца правоохранительные органы просто-напросто запугали.

Неожиданный поворот: Эрика «Давидыча» скоро выпустят из тюрьмы

 

Также подозрительным выглядит и случай с обвинением. Стритрейсер, по данным обвиняемых, присвоил сумму в 1 350 000 рублей, что является предпосылкой к 10 годам лишения свободы. Много говорит о том, что всё это было спланировано. По сведениям обвинения, в 2008 году Китаушвили «совершил» данное преступление, а это значит, что срок по делу уже истек.

Неожиданный поворот: Эрика «Давидыча» скоро выпустят из тюрьмы

 

Автомобильный блогер должен в скором времени выбраться на волю, если противники его снова не осудят. Адвокат «Давыдича» и Дмитрий Чугунов (организатор движения «Стоп-Хам») и все его близкие уверенны, что Эрик попал за решетку из-за того, что раскрывал взятки сотрудников ГИБДД и МВД. Это означает, что сотрудников полиции могли «скинуть» с руководительских постов.
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