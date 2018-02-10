Украинский полицейский во время бытовой ссоры убил человека

На странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в ночь с девятого на десятое февраля во время бытовой ссоры работник Национальной полиции Украины применил табельное оружие против гражданского лица.

Домбровский Сергей

В результате человек получил ранение несовместимое с жизнью. Правоохранители начали расследование данного инцидента. В Сети не указывается город и область, в которой произошло убийство. Следственные действия призваны выяснить все обстоятельства происшествия. Украинские полицейские обещают разобраться в этом деле и отправить подозреваемого под суд, который выберет меру пресечения в зависимости от вины злоумышленника.С 2014 года в Донецкой и Луганской областях ведутся военные действия. В Киеве их называют антитеррористической операцией, призванной возобновить целостность страны. Глава Украины подписал указ о признании России страной-агрессором. Теперь решение проблем в ДНР и ЛНР передается в руки командующих армией.