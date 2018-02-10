В Петербурге неизвестные напали на патруль ДПС

В Санкт-Петербурге в Приморском районе неизвестные злоумышленники осуществили нападение на сотрудников ДПС. Преступники, избившие сотрудника Дорожно-патрульной службы, подозреваются в угоне авто, а после нанесения побоев полицейскому они сумели скрыться.

Александр Вест

В инциденте, произошедшем в районе аллеи Поликарпова, представитель ДПС приблизился к лицам, подозреваемым в угоне транспортного средства марки Toyota Land Cruiser, после чего злоумышленники вступили с ним в драку. При попытке проверки документов представителю Госавтоинспекции были нанесены множественные физические повреждения, после чего преступники уехали с места происшествия на внедорожнике чёрного цвета, в котором подельники злоумышленников дожидались их в конце улицы.Медицинские специалисты, осмотревшие полицейского в травмпункте, заявили о подозрении на черепно-мозговую травму закрытого типа, а также о наличии множественных ссадин и ушибов на теле правоохранителя.