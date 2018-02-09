Дело о гибели ребенка после обрушения трапа в Пулково передано в суд

Уголовное дело о гибели маленького ребенка, который умер из-за обрушения трапа в аэропорту Пулково, передано в Московский районный суд.

Татьяна Преображенская

Сотрудник международного аэропорта обвиняется в преступной небрежности во время исполнения ремонтных работ транспортного оборудования, которая и привела к трагическим последствиям.Генеральная прокуратура сообщила, что обвиняемый 12 июля прошлого года проводил ремонтные работы пассажирского трапа и установил самодельную деталь, которая значительно отличалась от оригинала. В результате это привело к обрушению трапа под пассажирами. Когда трап обрушился, 44-летняя женщина с маленькой полуторагодовалой девочкой упали на бетон с трех метровой высоты. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами. Ребенок умер в больнице через несколько дней от черепно-мозговой травмы.