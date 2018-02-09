В Пизе пять человек госпитализированы после уличной стрельбы

В городе Пиза пять человек пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный посреди улицы. Раненные были госпитализированы службой скорой помощи.

Татьяна Преображенская

Есть информация, что незнакомец ехал на мотоцикле. Стрельба была открыта по причине ссоры между мотоциклистом и прохожими. Неизвестный достал оружие, после того как горожане начали возмущаться его опасными трюками, которые он совершал на мотоцикле.На данный момент известно, что тяжелых ранений, несовместимых жизнью, никто из госпитализированных не получил. Мужчина, чья личность сейчас устанавливается, скрылся с места происшествия. Поисками мотоциклиста занимается полиция города и карабинеры. Напомним, что случай уличной стрельбы в Италии уже не первый. 3 февраля, неофашист известный как Лука Траини стрелял в людей африканской расы на улицах города Мачерате. В результате стрельбы было ранено шестеро человек.