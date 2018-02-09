В Кузбассе мошенник пытался продать автомобиль нескольким покупателям одновременно

В Кузбассе задержан мошенник, который не менее 7 раз пытался продать автомобиль нескольким покупателям одновременно. Об этом сообщает местное управление МВД РФ.

Яна Татьянина

Преступником оказался ранее судимый 27-летний житель города Белово. На популярной торговой онлайн-площадке он размещал объявления о продаже авто по низкой цене. Тем, кто звонил по объявлению, мошенник сообщал, что покупатель уже найден, но задаток от звонящего исправит ситуацию. Когда покупатели переводили "продавцу" 3-5 тысяч рублей, тот исчезал. Такая схема срабатывала в Белово, в Кемерово, в Прокопьевске и в Алтайском крае.Рецидивиста нашли, когда трое жителей Прокопьевска подали заявления в полицию. Обыскав его квартиру, изъяли несколько сим-карт, мобильников и банковских карточек, использованных для преступлений. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", кузбассовцу грозит до 5 лет тюрьмы. Местные полицейские призвали граждан соблюдать предельную бдительность при интернет-шопинге.