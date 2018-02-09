Преступление века: Грабители взяли дедушку в заложники, чтобы попасть в ломбард в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде удалось предотвратить ограбление в стиле голливудских фильмов. Шестеро грабителей взяли в заложники дедушку для того, чтобы пробраться в ломбард. Пожилого мужчину спасли соседи.

Виктория Озерова

В соцсетях появилась информация о преступлении в голливудском стиле, произошедшем в Нижнем Новгороде. Шестеро грабителей пробрались в подъезд дома, в котором находился ломбард. Они выследили 88-летнего пенсионера, проживавшего в соседней квартире, и напали на него. Дедушка оказал сопротивление, но грабителей было больше. Они связали мужчину и отнесли в подвал, где ему пришлось находиться девять часов. Затем злоумышленники вместе с дедушкой прошли в его квартиру. Там в течение двух суток грабители при помощи перфоратора и болгарки пытались вскрыть пол, чтобы попасть в ломбард.Соседи мужчины устали от постоянного шума и вызвали полицию. Правоохранителям удалось освободить пенсионера и задержать преступников.