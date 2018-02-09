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| | Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании

Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании

Сегодня, 11:52
Американская экс-пловчиха Ариана Кукорс, установившая рекорд по скорости на дистанции 200 метров комплексом, пожаловалась на своего бывшего наставника Шона Хатчинсона. По словам спортсменки, тренер неоднократно заставлял ее заниматься с ним сексом и снимал на камеру обнаженной.

Экс-наставника женской сборной США по плаванию подозревают в изнасиловании

 

Информацию об этом сообщает Fox News. По словам Арианы Кукорс, она подала заявление в полицию, так как желает защитить молодых девушек от домогательств сильных и обеспеченных мужчин. Изнасилования происходили несколько лет назад, но оставили неизгладимый след в памяти пострадавшей. В связи с обвинениями в доме Хатчинсона провели обыск и изъяли электронные устройства. Кукорс ранее не жаловалась в полицию, так как боялась влиятельного тренера, который мог доставить ей неприятности.

Сейчас ведется расследование данного дела. Следом за актрисами, обвинившими в домогательствах режиссеров, начали рассказывать истории об изнасилованиях и женщины-спортсменки. Ранее наставнику сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассару назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 125 лет за принуждение к сексу подопечных.
Домбровский Сергей
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