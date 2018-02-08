Участковый рассказал подробности задержания «пожизненника»-расчленителя

В СМИ появилось интервью с участковым, который в 1991 году задержал преступника, обвиняемого в убийстве и расчленении трупа пенсионера. Полицейский рассказал, что убийца хотел скрыться с места происшествия.

Участковый, работавший в 1991 году в поселке Комсомольский (Томская область), в ходе интервью одному из российских телеканалов рассказал о процессе задержания преступника, обвиненного в убийстве и расчленении тела пенсионера. Полицейский вспоминает, что убийцу задержали прямо на одной из улиц поселка, когда тот как раз собирался уезжать. Сотрудник правоохранительных органов вызвал оперативную группу и с ее помощью подозреваемого посадили в служебный транспорт и доставили в РОВД.Мотивом для убийства пенсионера было то, что пожилой человек разорвал фотографию, а нападавший нанес ему за это удар, ставший для пострадавшего фатальным. Впоследствии убийца расчленил тело убитого, разложил части по пакетам, которые спрятал в туалете.Ранее сообщалось, что после отбывания тюремного срока свыше 25 лет, убийцу-расчленителя освободили из колонии для «пожизненников». По последним данным, освобожденный находится в Москве и собирается требовать у государства жилье через суд.