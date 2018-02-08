Основатель "Додо Пиццы" Сергей Овчинников рассказал о допросе в МВД

Основатель крупной сети пиццерий "Додо Пицца" Сергей Овчинников сообщил на своей странице в Facebook о том, что снова ездил на допрос в отделение района Южное Медведково.

В МВД Москвы сейчас расследуется два дела о сбыте и транспортировке наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК), связанных с одним из ресторанов сети "Додо Пицца". Осенью 2017 и в феврале 2018 года в заведении на улице Дежнева сотрудниками МВД были изъяты пакеты с наркотическими веществами. По этим делам Сергей проходит как свидетель, но сам бизнесмен утверждает, что общались с ним "крайне агрессивно". По этому поводу проводиться дополнительное внутреннее расследование.Как сообщает Сергей Овчинников, проверка помещения ресторана была мотивирована заявлением Прониной Е. В. Как заметили пользователи, совладелицей пиццерии в Люберцах является Пронина Екатерина, чьи инициалы совпадают с инициалами человека, написавшего заявление, однако сам Сергей опроверг эту информацию, так как подписи на документах разные. Он склоняется к версии, что это была попытка подставить женщину.В заявлении, написанном неизвестным, речь идет о том, что Сергей Овчинников занимается транспортировкой и сбытом наркотиков из Южной Америки, куда стабильно летает время от времени, а сеть пиццерий это всего лишь прикрытие. Основатель сети указывает на то, что не является прямым владельцем ресторана, в котором были найдены наркотики. Он работает по принципу франчайза и управляется другими людьми. По данному поводу ведутся следственные действия.Следует отметить, что в сети пиццерий "Додо Пицца" насчитывается 298 ресторанов в десяти различных странах мира. Выручка сети за прошедший год составила порядка 5,74 миллиарда рублей.