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| | В ЕАО отец шантажом принуждал подругу сына к сексу

В ЕАО отец шантажом принуждал подругу сына к сексу

Сегодня, 12:05

Правоохранительные органы Биробиджана рассказали о 33-летнем мужчине, который с помощью интимных фотографий подруги своего сына шантажировал девушку. Он угрожал потерпевшей публикацией подробностей интимной переписки, а также упомянутых снимков. Биробиджанец начал шантажировать потерпевшую, в обмен на свое молчание он требовал вступить с ним в сексуальную связь.

 

 

В ЕАО отец шантажом принуждал подругу сына к сексу


 

«В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о «Понуждении лица к половому акту путем шантажа, совершенного в отношении несовершеннолетней особы». В настоящее время уже выполнены все необходимые следственные действия, удалось собрать доказательства, которые подтверждают причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование официально значится завершенным», - отмечают представители СК по Еврейской автономной области.

 

Материалы, связанные с подробностями уголовного производства, на данный момент уже направлены для утверждения обвинительного приговора, а также последующего перенаправления в судебные органы, где они будут рассмотрены по существу.


Николай Офицеров
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