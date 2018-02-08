ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак
| | Постоялец гостиницы угрожал соседям пистолетом из-за громких рабочих

Постоялец гостиницы угрожал соседям пистолетом из-за громких рабочих

Сегодня, 11:42
Полиция провела задержание постояльца гостиницы, что на севере Москвы, который в бронежилете угрожал своим соседям боевым пистолетом. Информацией об этом поделился источник в правоохранительных органах. Причиной для соответствующих угроз, как сообщается, стали раздражавшие его «шумные рабочие».
 

Постоялец гостиницы угрожал соседям пистолетом из-за громких рабочих

 

Произошел данный инцидент утром 3 февраля на территории гостиницы «Крон Отель», что на Ленинградском шоссе. Там мужчина 1971 года рождения, надев на себя бронежилет, вышел в холл с боевым пистолетом «Вальтер ПП».
 
«Он тут же начал приставать к окружающим и всячески жаловаться на рабочих, которые якобы громко счищали снег с крыши здания. Злоумышленник не переставал твердить, пугая остальных постояльцев, что он готов открыть стрельбу», - говорится в официальном заявлении местной прессы.
 
На место происшествия незамедлительно был вызван отряд правоохранительных органов, который и скрутил правонарушителя. Задержанный, как удалось установить, уже имеет судимость за проведение незаконной банковской деятельности. В отношении мужчины начато уголовное дело, связанное с хулиганством и незаконным оборотом оружия.

Николай Офицеров
Новости по теме
В одном из зданий Москвы орудует преступник с пистолетом
В одном из зданий Москвы орудует преступник с пистолетом

В центре Москвы неизвестный злоумышленник ворвался в здание, орудуя пистолетом. Присутствовавшим людям он угрожал открыть огонь.

Неизвестный стрелял по прохожим из окна гостиницы в Барнауле
Неизвестный стрелял по прохожим из окна гостиницы в Барнауле

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна номера гостиницы "Алиса" в Барнауле, сообщают алтайские СМИ. По предварительным данным, пострадавших

В метро Москвы пытался пройти мужчина с боевым пистолетом
В метро Москвы пытался пройти мужчина с боевым пистолетом

Правоохранители Москвы рассказали о том, что днем 20 декабря около полудня ими был задержан мужчина, который вошел на станцию «Парк Победы», однако, из-за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости