Постоялец гостиницы угрожал соседям пистолетом из-за громких рабочих

Полиция провела задержание постояльца гостиницы, что на севере Москвы, который в бронежилете угрожал своим соседям боевым пистолетом. Информацией об этом поделился источник в правоохранительных органах. Причиной для соответствующих угроз, как сообщается, стали раздражавшие его «шумные рабочие».

Произошел данный инцидент утром 3 февраля на территории гостиницы «Крон Отель», что на Ленинградском шоссе. Там мужчина 1971 года рождения, надев на себя бронежилет, вышел в холл с боевым пистолетом «Вальтер ПП».

«Он тут же начал приставать к окружающим и всячески жаловаться на рабочих, которые якобы громко счищали снег с крыши здания. Злоумышленник не переставал твердить, пугая остальных постояльцев, что он готов открыть стрельбу», - говорится в официальном заявлении местной прессы.

На место происшествия незамедлительно был вызван отряд правоохранительных органов, который и скрутил правонарушителя. Задержанный, как удалось установить, уже имеет судимость за проведение незаконной банковской деятельности. В отношении мужчины начато уголовное дело, связанное с хулиганством и незаконным оборотом оружия.

Николай Офицеров