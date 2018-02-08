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| | Жителей Таганрога отправят под суд за продажу человека на органы

Жителей Таганрога отправят под суд за продажу человека на органы

Сегодня, 11:28
Расследование дела в отношении двух жителей Таганрога, пытавшихся продать своего знакомого на органы, завершено. Прокуратура города направила материалы по данному инциденту в суд. Информацию о событии распространяет местные СМИ.

Жителей Таганрога отправят под суд за продажу человека на органы

 

Летом прошлого года полицейские задержали двух мужчин в одном из отелей Таганрога. Граждане хотели продать приятеля на органы. Мошенники предложили товарищу заработать деньги. Обманным путем злоумышленники заставили человека пройти медицинское обследование, дабы убедиться в том, что он здоров. Все подготовительные мероприятия выполнили, но партнер мошенников, с которым они заключили сделку, сотрудничал с полицией. В результате спецоперации злоумышленников задержали.

После проведения расследования документы по этому делу перенаправили в суд. В скором времени пройдет заседание, где рассмотрят данный инцидент. За продажу человека на органы горожане намеревались получить 1,5 млн рублей.
Домбровский Сергей
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