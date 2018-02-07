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| | В Казани нашли мертвой ранее арестованную замглавы регионального Минздрава

В Казани нашли мертвой ранее арестованную замглавы регионального Минздрава

Вчера, 21:28
Заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву обнаружили в собственном доме без признаков жизни. 52-летнюю чиновницу подозревали в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В Казани нашли мертвой ранее арестованную замглавы регионального Минздрава

 

Женщина находилась под домашним арестом. Медики не смогли помочь Шишмаревой, и она скончалась. Предположительно, причиной смерти были увечья, нанесенные погибшей.

Следствие установило, что замминистра продвигала интересы образовательного центра АНО «Институт повышения квалификации «Прогресс», вол главе которого находилась ее близкая подруга. Эта подруга также занималась индивидуальным предпринимательством. По версии следствия, Шимшарева направляла всех медработников на курсы повышения квалификации в «Прогресс», а в результате финансирование на обучения медиков из бюджета перекочевывало в карман подруги погибшей чиновницы. С ИП, принадлежавшим сообщнице Шишмаревой Елене Фахтрутдиновой, было заключено более 300 договоров с 2015 по 2017 годы. Общая сумма составила восемь миллионов рублей. Из них пять осели на счетах предпринимательницы.

В суде замглавы Минздрава Татарстана не признала себя причастной к мошеннической схеме и даже изъявила готовность сотрудничать со следствием. Ее выпустили из-под стражи в зале суда и поместили под домашний арест. Ту же меру пресечения избрали и для ее подруги.
Дарья Светозарова
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