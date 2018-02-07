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| | Стала известна личность мужчины, помывшего живым котом Mercedes

Стала известна личность мужчины, помывшего живым котом Mercedes

Вчера, 20:43
На Кубани мужчина использовал вместо губки для мытья машины живого кота, а процесс был снят на видео очевидцем. Ролик демонстрирует, как животное мяукает, но автовладелец не выпускает кота из рук.

Стала известна личность мужчины, помывшего живым котом Mercedes

 

Питомца он использует как меховую ткань для полировки авто. Однако пользователей Сети возмутил даже не сам жестокосердный владелец кота, а оператор. Человек, проводивший съемку, не только не предприняли ни малейшей попытки остановить мучителя, но и подбадривал его. Выяснилось, что эти двое прекрасно знают друг друга, а питомец стал жертвой автовладельца. Вина кота была лишь в том, что он запрыгнул на иностранное транспортное средство.


Полицейские занялись проверкой видео и уже установили личность злоумышленника. Отмечается, что над животным издевался 31-летний житель Гулькевичского района Краснодарского края. Полицейские уточняют, что за подобное нарушение мужчина может провести в тюрьме три года.
Дарья Светозарова
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