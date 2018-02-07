Стала известна личность мужчины, помывшего живым котом Mercedes

Питомца он использует как меховую ткань для полировки авто. Однако пользователей Сети возмутил даже не сам жестокосердный владелец кота, а оператор. Человек, проводивший съемку, не только не предприняли ни малейшей попытки остановить мучителя, но и подбадривал его. Выяснилось, что эти двое прекрасно знают друг друга, а питомец стал жертвой автовладельца. Вина кота была лишь в том, что он запрыгнул на иностранное транспортное средство.
Полицейские занялись проверкой видео и уже установили личность злоумышленника. Отмечается, что над животным издевался 31-летний житель Гулькевичского района Краснодарского края. Полицейские уточняют, что за подобное нарушение мужчина может провести в тюрьме три года.