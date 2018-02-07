Через "Почту России" хотели отправить автомат Калашникова

Сотрудники столичного отделения «Почты России» перехватили бандероль с боевым оружием. Представители компании наткнулись на автомат и винтовку при очередном досмотре посылок при помощи специальной техники. Посылку хотели отправить из Москвы, окончательный пункт значился в Забайкальском крае.
Через "Почту России" хотели отправить автомат КалашниковаВчера, 18:22
В Подмосковье в городе Рошаль работники «Почты России» обнаружили в посылке револьвер. Информацию о странной находке распространяет пресс-служба почтового
Инцидент произошел 12 декабря в одном из отделений «Почты России» в Санкт Петербурге. Две сотрудницы учреждения откупились фальшивыми купюрами от грабителя,
Фонд StarNet VC совместно с компанией Red Heat презентовали специальный электронный модуль, устанавливаемый на автомат Калашникова. С его помощью боец сможет