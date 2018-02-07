Через "Почту России" хотели отправить автомат Калашникова

Сотрудники столичного отделения «Почты России» перехватили бандероль с боевым оружием. Представители компании наткнулись на автомат и винтовку при очередном досмотре посылок при помощи специальной техники. Посылку хотели отправить из Москвы, окончательный пункт значился в Забайкальском крае. Сотрудники столичного отделения «Почты России» перехватили бандероль с боевым оружием. Представители компании наткнулись на автомат и винтовку при очередном досмотре посылок при помощи специальной техники. Посылку хотели отправить из Москвы, окончательный пункт значился в Забайкальском крае.

Все имеющиеся сведения од адресате и получателе сотрудники «Почты России» передали в московские правоохранительные органы. Они примут процессуальное решение по возникшей ситуации. В организации отметили, что произошедший инцидент никаким образом не повлияло на работу службы.

Никита Готский

С помощью «Почты России» из Москвы в Сибирь собирались переправить автомат Калашникова и винтовку. Событие произошло сегодня днем.