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| | Через "Почту России" хотели отправить автомат Калашникова

Через "Почту России" хотели отправить автомат Калашникова

Вчера, 18:22
С помощью «Почты России» из Москвы в Сибирь собирались переправить автомат Калашникова и винтовку. Событие произошло сегодня днем.

Через "Почту России" хотели отправить автомат Калашникова

 

Сотрудники столичного отделения «Почты России» перехватили бандероль с боевым оружием. Представители компании наткнулись на автомат и винтовку при очередном досмотре посылок при помощи специальной техники. Посылку хотели отправить из Москвы, окончательный пункт значился в Забайкальском крае.
 
Все имеющиеся сведения од адресате и получателе сотрудники «Почты России» передали в московские правоохранительные органы. Они примут процессуальное решение по возникшей ситуации. В организации отметили, что произошедший инцидент никаким образом не повлияло на работу службы.

Никита Готский
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