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| | Телеведущего Влада Чижова избили в Москве неизвестные

Телеведущего Влада Чижова избили в Москве неизвестные

Сегодня, 16:25
На телеведущего программы «Решала» Влада Чижова напали трое неизвестных на внедорожнике. Нападение произошло вечером шестого февраля в Москве. Ведущий канала «Че» возвращался со съемок в обществе девушки, когда огромный автомобиль преградил им дорогу.

Телеведущего Влада Чижова избили в Москве неизвестные

 

Между Чижовым и тремя пассажирами внедорожника завязалась драка. Ведущему нанесли травму ключицы и разбили лобовое стекло его транспортного средства. Спутница Влада сумела снять потасовку на камеру мобильного устройства. Кроме того, нападение и все, что за ним последовало, записал на камеру видеорегистратор в машине шоумена.


Пострадавшему оказали помощь в одной из столичных клиник. Врачи уверяют, что жизни и здоровью Чижова более ничего не угрожает. Ведущий признался, что знает нападавших. Он добавил, что разобрался бы с ними иначе, если бы рядом не было девушки.
Дарья Светозарова
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