Телеведущего Влада Чижова избили в Москве неизвестные

На телеведущего программы «Решала» Влада Чижова напали трое неизвестных на внедорожнике. Нападение произошло вечером шестого февраля в Москве. Ведущий канала «Че» возвращался со съемок в обществе девушки, когда огромный автомобиль преградил им дорогу.

Дарья Светозарова

Между Чижовым и тремя пассажирами внедорожника завязалась драка. Ведущему нанесли травму ключицы и разбили лобовое стекло его транспортного средства. Спутница Влада сумела снять потасовку на камеру мобильного устройства. Кроме того, нападение и все, что за ним последовало, записал на камеру видеорегистратор в машине шоумена.Пострадавшему оказали помощь в одной из столичных клиник. Врачи уверяют, что жизни и здоровью Чижова более ничего не угрожает. Ведущий признался, что знает нападавших. Он добавил, что разобрался бы с ними иначе, если бы рядом не было девушки.