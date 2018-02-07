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| | Мужчина убил сотрудника автомойки за отказ помыть его BMW

Мужчина убил сотрудника автомойки за отказ помыть его BMW

Сегодня, 16:08
В Подмосковье в Ступино был убит клиентом работник автомойки, за то что не захотел помыть его автомобиль BMW.

Мужчина убил сотрудника автомойки за отказ помыть его BMW

 

В ходе расследования стало известно, что происшествие произошло в городе Ступино в Подмосковье. Мужчина 39 лет, работающий на автомойке, отказался от заказа помыть автомобиль BMW, за что был убит клиентом. Дебоширу не понравилось, что ему отказали в услуге, из-за чего он нанес один роковой удар, в результате которого пострадавший впал в коматозное состояние и в больнице умер. Убийцей оказался 24-летний молодой человек, житель Москвы, который был уже неоднократно ранее судим.

 
Злоумышленник задержан и находится в следственном изоляторе до решения вынесения приговора судом. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Пелагея Лебединская
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