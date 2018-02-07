Мужчина убил сотрудника автомойки за отказ помыть его BMW

В ходе расследования стало известно, что происшествие произошло в городе Ступино в Подмосковье. Мужчина 39 лет, работающий на автомойке, отказался от заказа помыть автомобиль BMW, за что был убит клиентом. Дебоширу не понравилось, что ему отказали в услуге, из-за чего он нанес один роковой удар, в результате которого пострадавший впал в коматозное состояние и в больнице умер. Убийцей оказался 24-летний молодой человек, житель Москвы, который был уже неоднократно ранее судим.
Мужчина убил сотрудника автомойки за отказ помыть его BMWСегодня, 16:08
Житель Москвы обратился к правоохранителям с заявлением, в котором указал, что он является частым клиентом одной из центральных автомоек, но накануне его
Известно также, что исчез сотовый телефон и денежные средства администратора автомобильного салона.
Ночью 24 августа в городе Пятигорске всем патрулирующим экипажам полиции была дана ориентировка на розыск транспортного средства. Сообщили корреспонденту