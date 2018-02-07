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| | В Подмосковье в квартире убийца зарезал супружескую пару и пожалел младенца

В Подмосковье в квартире убийца зарезал супружескую пару и пожалел младенца

Сегодня, 13:30
В Павловском Посаде в квартире в одном из многоэтажных зданий нашли убитую молодую пару, рядом с которой плакал маленький ребенок.

В Подмосковье в квартире убийца зарезал супружескую пару и пожалел младенца

 

В ходе расследования было выяснено, что молодая пара с грудным ребенком на руках переехали из Москвы на временное проживание в Павловский Посад к своим родственникам. Ужасающая находка была сделана во вторник. Молодую пару нашли в квартире с глубокими ранами на шее, но полицейских очень удивил тот факт, что двери квартиры были закрыты изнутри на щеколду и замок. Рядом с умершими родителями находился новорожденный ребенок, видимо, убийца был не столь хладнокровный и пощадил его. Медицинский персонал отправил младенца в центр Балашихи, он будет находиться там до тех пор, пока его не заберут родственники.

С места преступления полицейскими были изъяты два ножа и врезной замок с входной двери. В данный момент по факту преступления ведется расследование, виновному в совершении убийства грозит пожизненное заключение.
Пелагея Лебединская
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