В Петербурге за станцией "Купчино" обнаружили тело 11-летнего мальчика

В Петербурге за станцией "Купчино" обнаружили тело 11-летнего мальчикаСегодня, 13:23
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 6 июля обнаружено тело 8-летнего ребенка, пропавшего 3-го июля в районе затона Бирского района
Сегодня, 27 июня, в Бурятии обнаружили тело пропавшего ранее 11-летнего мальчика. Родственники ребенка сообщили, что 10 июня на станции Татаурово он отправился
В городе Норильск, входящем в состав Красноярского края, в мусорном баке обнаружено тело 10-летнего мальчика. О пропаже последнего представителям следственного