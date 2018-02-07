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| | В Петербурге за станцией "Купчино" обнаружили тело 11-летнего мальчика

В Петербурге за станцией "Купчино" обнаружили тело 11-летнего мальчика

Сегодня, 13:23
Обстоятельства гибели 11-летнего мальчика выясняют сотрудники правоохранительных органов. Тело его было обнаружено на пустыре неподалеку от станции метро «Купчино», о чем рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
 

В Петербурге за станцией "Купчино" обнаружили тело 11-летнего мальчика

 

«В отделение полиции обратился уроженец Узбекистана, который рассказал в заявлении о пропаже 11-летнего сына, который ушел из квартиры еще 26 января текущего года. На пустыре, расположенном неподалеку от дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту, было найдено тело пропавшего ребенка с признаками, указывающими на насильственную смерть», - отмечается в сообщении.
 
В пресс-службе говорится о том, что тело было обнаружено после проведенной проверки показаний супруга старшей сестры мальчика. Обстоятельства на данный момент уточняется, необходима детальная проверка. Все подробности будут указаны в пресс-релизе, который появится вскоре.

Николай Офицеров
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