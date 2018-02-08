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| | Врач из-за отказа помогать онкобольной заключенной попал под суд в Петербурге

Врач из-за отказа помогать онкобольной заключенной попал под суд в Петербурге

Сегодня, 04:30
В Петербурге по халатности и бездеятельности лечащего врача от рака умерла осужденная женщина.

Врач из-за отказа помогать онкобольной заключенной попал под суд в Петербурге

 

По данному уголовному делу уже проводилось следствие и было передано в районный суд, для рассмотрения.  Главу филиала больницы №1 обвиняют в халатности и не выполнении прямых обязанностей. По заявлению правоохранительных органов, медик проявил преступное бездействие не выполнив свои прямые должностные обязанности, что привело к скоропостижной смерти онкобольной заключенной.

Врачи больницы №1 не смогли предоставить больной женщине соответствующее лечение, но и не потрудился переводить её в другое медучреждение. Сама заключенная обратиться в другие медицинские учреждения не могла, так как находилась под стражей. Через два месяца после освобождения из места заключения женщина умерла.
Петр Иванов
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