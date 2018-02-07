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| | В Ингушетии осудили боевиков, готовивших теракты

В Ингушетии осудили боевиков, готовивших теракты

Сегодня, 11:28
Члены банды боевиков, которые подготавливали осуществление нескольких террористических актов, получили обвинительные приговоры, вынесенные Северо-Кавказским военным окружным судом.

В Ингушетии осудили боевиков, готовивших теракты

 

Официальные представители управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Ингушетия обнародовали информацию о том, что боевикам, причислявших себя к запрещённой на территории РФ преступной террористической организации «Исламское государство»*, были вынесены обвинительные приговоры. Главарь преступной организации по имени Лечи Гадамаури получил наказание в виде лишения свободы посредством тюремного заключения на 12 лет. Остальные члены бандформирования проведут в колонии строгого режима от пяти до четырнадцати лет.

В Ингушетии осудили боевиков, готовивших теракты

 

Лишь в прошлом году стараниями спецподразделений ФСБ было предотвращено по меньшей мере 18 терактов, которые планировались к проведению в нескольких крупных городах России.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Александр Вест
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