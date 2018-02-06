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| | Жителя Петербурга осудили за жестокую расправу над незнакомцем

Жителя Петербурга осудили за жестокую расправу над незнакомцем

Вчера, 21:03
Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина отправится в колонию на восемь лет за расправу над незнакомцем. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры города.

Жителя Петербурга осудили за жестокую расправу над незнакомцем

 

В ноябре 2016 года в Северной столице произошло жестокое убийство. Местный житель поссорился с ранее незнакомым ему человеком. Мужчина кинулся выяснять отношения к незнакомцу с холодным оружием. В результате потерпевший получил смертельное ранение в грудь ножом. Суд Санкт-Петербурга рассмотрел данное дело и признал мужчину виновным в убийстве. Подсудимого приговорили к восьми голам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следует отметить, что обвиняемый мужчина ранее был судим за кражу.
Виктория Озерова
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