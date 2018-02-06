Жителя Петербурга осудили за жестокую расправу над незнакомцем

В ноябре 2016 года в Северной столице произошло жестокое убийство. Местный житель поссорился с ранее незнакомым ему человеком. Мужчина кинулся выяснять отношения к незнакомцу с холодным оружием. В результате потерпевший получил смертельное ранение в грудь ножом. Суд Санкт-Петербурга рассмотрел данное дело и признал мужчину виновным в убийстве. Подсудимого приговорили к восьми голам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следует отметить, что обвиняемый мужчина ранее был судим за кражу.