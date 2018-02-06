iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средств

Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средств

Сегодня, 13:35
Отец обвиняемого в неоднократном получении взяток бывшего заместителя начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко Виктор полностью признался в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» и взял на себя обязанность возместить весь ущерб.
 

Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средств

 

«Виктор Захарченко не только признался во всем содеянном, но также и возместил причиненный его действиями ущерб. Второй фигурант данного расследования Владимир Корьевкин вину признавать отказывается», - заявил представитель Следственного комитета.
 
Как известно, еще в апреле отец полковника Захарченко был взят под арест по обвинению в растрате. Временно исполняющего обязанности начальника управления антикоррупционного главка задержали еще в сентябре 2016 года.
 
Он подозревается в получении крупной взятки на сумму в 800 тысяч долларов. Содействие ему в этом, по версии следствия, оказывали высшие чины МВД, а также сотрудник ФСБ.

Николай Офицеров
Новости по теме
Внезапно умер один из свидетелей по делу полковника Захарченко
Внезапно умер один из свидетелей по делу полковника Захарченко

Один из участников громкого расследования по делу «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко внезапно скончался в ночь накануне заседания Никулинского суда.

Отец полковника Захарченко арестован по обвинению в растрате
Отец полковника Захарченко арестован по обвинению в растрате

Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор арестован по обвинению в хищении и растрате. Об этом сегодня сообщил столичный следователь в Мосгорсуде. 

Арестованный полковник Захарченко признался, что боится СИЗО
Арестованный полковник Захарченко признался, что боится СИЗО

И.о. начальника управлении "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, задержанный в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости