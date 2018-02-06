Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средств

Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средствСегодня, 13:35
Один из участников громкого расследования по делу «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко внезапно скончался в ночь накануне заседания Никулинского суда.
Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор арестован по обвинению в хищении и растрате. Об этом сегодня сообщил столичный следователь в Мосгорсуде.
И.о. начальника управлении "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, задержанный в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении