Отец полковника-миллиардера Захарченко сознался в растрате средств

Отец обвиняемого в неоднократном получении взяток бывшего заместителя начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко Виктор полностью признался в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» и взял на себя обязанность возместить весь ущерб.

« Виктор Захарченко не только признался во всем содеянном, но также и возместил причиненный его действиями ущерб. Второй фигурант данного расследования Владимир Корьевкин вину признавать отказывается», - заявил представитель Следственного комитета.

Как известно, еще в апреле отец полковника Захарченко был взят под арест по обвинению в растрате. Временно исполняющего обязанности начальника управления антикоррупционного главка задержали еще в сентябре 2016 года.

Он подозревается в получении крупной взятки на сумму в 800 тысяч долларов. Содействие ему в этом, по версии следствия, оказывали высшие чины МВД, а также сотрудник ФСБ.

Николай Офицеров