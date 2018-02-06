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| | Глава СК: Школы знали о нападениях в январе

Глава СК: Школы знали о нападениях в январе

Сегодня, 13:30
Руководители школ знали о нападениях в январе. Такое заявление сделал глава СК России Александр Бастрыкин.

Глава СК: Школы знали о нападениях в январе

 

По словам главного российского следователя, школьные администрации знали о готовящихся актах нападения, об этом догадывались определенные ученики и их родители, но руководство учебных заведений не верили, что это может произойти в действительности, но вышло все иначе.

Бастрыкин сообщает, что последние три эпизода в школах РФ связаны с посещением детьми Интернета, а именно сайтов про колумбайнеров сподвижниках школьников США, которые нападали на одноклассников в 1999 году. Тогда злоумышленники смогли убить более 40 человек. Такие порталы в Сети глава СК назвал «садистскими».

В середине января произошел инцидент в пермской школе, где два подростка атаковали детей из младших классов и педагога. Получили ранения 15 человеку, организаторов акции арестовали, им грозит до 7 лет тюремного заключения. Спустя два дня в Челябинской области в драке девятиклассник ранил ножом своего товарища, а через время в Бурятии ученик напал на класс, после чего поджег его.
Никита Готский
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