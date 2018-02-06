Суд Киева постановил арестовать главного редактора "Страны"

Суд Киева арестовал главреда издания «Страна» Игоря Гужву, требовавшего политического убежища в Австрии. Об этом сообщил сам корреспондент.

Никита Готский

По его словам, вчера суд издал вердикт об аресте журналиста и доставке его на заседание, в ином случае Гужву объявили бы в розыск. В это же время администрация президента Украины приказала организовать давление на Вену по дипломатическим каналам для выдачи журналиста. В Facebook Гужва пишет, что ему неизвестно, станет ли упоминать действующий президент Украины Петр Порошенко его имя во время поездки в Австрию. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал ходатайствовать о международном розыске Игоря Гужвы.Весной минувшего года в отношении Гужвы было открыто уголовное дело по причине будто бы вымогательства журналистом от одного из депутатов 10 000 долларов за неразглашение данных о его личной жизни и рабочей деятельности. Вначале Гужву арестовали, но позже выпустили на свободу. Он и его сподвижники по «Стране» считают дело сфабрикованным, потому как он якобы проводил «системную критику чиновников».