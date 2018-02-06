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| | Во Владивостоке фальшивая купюра вызвала скандал в банке

Во Владивостоке фальшивая купюра вызвала скандал в банке

Сегодня, 12:32
Странная банкнота в банке Владивостока спровоцировала скандал. Она оказалась фальшивой.

Во Владивостоке фальшивая купюра вызвала скандал в банке

 

В Приморье в одно из кредитных учреждений пришел мужчина, расплатившись в кассе фальшивой купюрой. Работники банка позвонили в полицию, которая оперативно приехала на вызов. Задержанный рассказал стражам правопорядка, что намеревался внести на свой счет деньги, но банкнота в 5000 рублей оказалась фальшивой.

Мужчина поведал, что поставляет машины из Японии, материальные ресурсы он получил от разных клиентов. Никаких соглашений он не заключал, а покупателей не помнит. В процессе следствия стало известно, что прежде подобные банкноты во Владивостоке не изымались.

По данному факту открыто уголовное дело. Правоохранительные органы провели обыск в квартире подозреваемого, других фальшивых денег в его жилище не обнаружено. Все обстоятельства его деятельности ныне выясняются.
Никита Готский
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