В США ребенок с задержкой в развитии стал жертвой домогательств учительницы

В Калифорнии преподавательница школы для детей с отклонениями в развитии задержана по подозрению в растлении ребенка.

По предварительной информации учительница несколько раз имела интимную близость с учеником, которому не исполнилось 14 лет, и трижды имел место факт орального секса с ребенком.

Вероника Аманда Рамирез, занимавшаяся сексом с несовершеннолетним, нередко отвозила мальчика из школы домой, но родители долгое время не догадывались об истинны причинах таких поступков. Известно, что контакт учительницы и ученика длился с сентября по декабрь минувшего года, но нет никакой информации о том, как родители узнали о случившемся с их сыном.Полицейские считают, что этот мальчик был единственной жертвой Вероники, но следственные мероприятия по факту преступления все же проводятся.В самой школе учатся дети с отклонениями в развитии, с аутизмом или синдромом Аспергера.