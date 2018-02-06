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От Редактора

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| | В США ребенок с задержкой в развитии стал жертвой домогательств учительницы

В США ребенок с задержкой в развитии стал жертвой домогательств учительницы

Сегодня, 12:31
В Калифорнии преподавательница школы для детей с отклонениями в развитии задержана по подозрению в растлении ребенка.

В США ребенок с задержкой в развитии стал жертвой домогательств учительницы

 

По предварительной информации учительница несколько раз имела интимную близость с учеником, которому не исполнилось 14 лет, и трижды имел место факт орального секса с ребенком.

 

Вероника Аманда Рамирез, занимавшаяся сексом с несовершеннолетним, нередко отвозила мальчика из школы домой, но родители долгое время не догадывались об истинны причинах таких поступков. Известно, что контакт учительницы и ученика длился с сентября по декабрь минувшего года, но нет никакой информации о том, как родители узнали о случившемся с их сыном.

Полицейские считают, что этот мальчик был единственной жертвой Вероники, но следственные мероприятия по факту преступления все же проводятся.

В самой школе учатся дети с отклонениями в развитии, с аутизмом или синдромом Аспергера.
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