В Архангельске во время штурма дома с заложниками убили мужчину

По предварительным данным, в результате штурма дома с заложниками в Архангельске полицией и ОМОН был убит один мужчина. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия собралось семь машин полиции.

В городе Архангельске на проспекте Обводной канал произошло чрезвычайное происшествие. Во двор у дома номер 76 съехались около семи полицейских автомобилей. Сообщается, что внутри дома находился вооруженный мужчина, который забаррикадировал вход для сотрудников правоохранительных органов. По итогам штурмовой операции полицией и ОМОН, мужчина был убит выстрелом из огнестрельного оружия.На месте происшествия также обнаружено еще одно тело, не подающее признаков жизни и принадлежащее неизвестному молодому мужчине.Достоверность имеющихся в распоряжении СМИ данных уточняется. Официальные данные отсутствуют, пресс-служба силовых структур не дает комментариев.Местная жительница в одной из социальных сетей описывала, что весь двор заполнен полицейскими, одетыми в бронежилеты и вооруженными автоматами.