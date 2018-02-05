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| | В Архангельске во время штурма дома с заложниками убили мужчину

В Архангельске во время штурма дома с заложниками убили мужчину

Вчера, 23:09
По предварительным данным, в результате штурма дома с заложниками в Архангельске полицией и ОМОН был убит один мужчина. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия собралось семь машин полиции.

В Архангельске во время штурма дома с заложниками убили мужчину

 

В городе Архангельске на проспекте Обводной канал произошло чрезвычайное происшествие. Во двор у дома номер 76 съехались около семи полицейских автомобилей. Сообщается, что внутри дома находился вооруженный мужчина, который забаррикадировал вход для сотрудников правоохранительных органов. По итогам штурмовой операции полицией и ОМОН, мужчина был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

На месте происшествия также обнаружено еще одно тело, не подающее признаков жизни и принадлежащее неизвестному молодому мужчине.

Достоверность имеющихся в распоряжении СМИ данных уточняется. Официальные данные отсутствуют, пресс-служба силовых структур не дает комментариев.

Местная жительница в одной из социальных сетей описывала, что весь двор заполнен полицейскими, одетыми в бронежилеты и вооруженными автоматами.
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