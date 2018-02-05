В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителя

Опьяненные юные парни били 44-летнего мужчину бейсбольной битой и кулаками на улице Взлетной, примерно в три часа ночи. Они грозились продолжать избиение, если потерпевший не отдаст им кошелек. Несчастный случай произошел на территории здания №11. Инцидент длился небольшой промежуток времени, но хулиганы успели принести вред здоровью и психического состоянию гражданина России. На место правонарушения был вызван патруль Росгвардии, после двух гопников было задержано до выяснения обстоятельств случившегося
В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителяВчера, 23:05
Как стало известно, боец Росгвардии упал на рельсы в московском метро, вследствие чего движение поездов на Кольцевой линии было приостановлено. Как сообщили в
Сотрудники отечественных спецслужб совместно с сотрудниками МВД, а также при усиленной поддержке Росгвардии, в ходе проведения организованной ранее
Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны двое красноярцев, которые совершили нападение на сотрудников крупных супермаркетов в Кировском районе города.