В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителя

На выходных в Московском регионе, двое петербуржцев безжалостно нанесли повреждения пешеходу, имея цель завладеть чужим имуществом. К превеликой радости, злодеев успели задержать работники вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу.





Опьяненные юные парни били 44-летнего мужчину бейсбольной битой и кулаками на улице Взлетной, примерно в три часа ночи. Они грозились продолжать избиение, если потерпевший не отдаст им кошелек. Несчастный случай произошел на территории здания №11. Инцидент длился небольшой промежуток времени, но хулиганы успели принести вред здоровью и психического состоянию гражданина России. На место правонарушения был вызван патруль Росгвардии, после двух гопников было задержано до выяснения обстоятельств случившегося