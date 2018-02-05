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От Редактора

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| | В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителя

В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителя

Вчера, 23:05
На выходных в Московском регионе, двое петербуржцев безжалостно нанесли повреждения пешеходу, имея цель завладеть чужим имуществом. К превеликой радости, злодеев успели задержать работники вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу. 

В Петербурге из-за кражи злоумышленники избили местного жителя

 

Опьяненные юные парни били 44-летнего мужчину бейсбольной битой и кулаками на улице Взлетной, примерно в три часа ночи. Они грозились продолжать избиение, если потерпевший не отдаст им кошелек. Несчастный случай произошел на территории здания №11. Инцидент длился небольшой промежуток времени, но хулиганы успели принести вред здоровью и психического состоянию гражданина России. На место правонарушения был вызван патруль Росгвардии, после двух гопников было задержано до выяснения обстоятельств случившегося
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