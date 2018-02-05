В Екатеринбурге мать девятерых детей довели до смерти

В связи со смертью жительницы Екатеринбурга, являющейся матерью девятерых детей, следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют улики и доказательства по данному делу.

Сотрудники следственного комитета Екатеринбурга нашли в деле 57-летней погибшей многодетной матери признаки насильственной смерти. В данный момент проверяется взаимосвязь смерти женщины и недавних конфликтов между взрослыми членами семейства. Помимо этого сотрудники СКР выясняют достаточность профилактического воспитания с семьей со стороны уполномоченных на это органов. Будут допрошены члены семьи, знакомые и работники органов профилактики.Ранее было опубликовано интервью взрослой дочери погибшей женщины, которая призналась, что ее мать постоянно избивал отец. В последние дни жизни погибшая ходила с забинтованной головой и лицом, при этом бинты были пропитаны кровью.