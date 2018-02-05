В Калининграде воры украли двух поросят

Двум жителя Нестерова грозит до пяти лет тюремного наказания за воровство двух поросят. Ранее в полицию Калининграда обратился хозяин фермы, отметив факт пропажи двух поросят. Вскоре стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в злодеянии, ими оказались двое работников сельского хозяйства.
В Калининграде воры украли двух поросятВчера, 21:33
Сегодня в центре Москвы неизвестные преступники украли платежный терминал. Об этом сообщили в столичной полиции.
Сумку с золотом на сумму в 2,6 миллионов долларов США украли у жителя Гонконга неизвестные воры на улице города. Об этом сообщили местные СМИ.
Известно, что в США в результате ДТП, из грузовика сбежали около двух тысяч поросят. Сообщается, что полторы тысячи животных уже удалось поймать, ещё 200