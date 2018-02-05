В Калининграде воры украли двух поросят

В Нестеровском районе Калининграда воры украли двух поросят, позже обменяв их на алкоголь. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Двум жителя Нестерова грозит до пяти лет тюремного наказания за воровство двух поросят. Ранее в полицию Калининграда обратился хозяин фермы, отметив факт пропажи двух поросят. Вскоре стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в злодеянии, ими оказались двое работников сельского хозяйства. Двум жителя Нестерова грозит до пяти лет тюремного наказания за воровство двух поросят. Ранее в полицию Калининграда обратился хозяин фермы, отметив факт пропажи двух поросят. Вскоре стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в злодеянии, ими оказались двое работников сельского хозяйства.

Согласно предварительной информации, мужчины подождали, пока фермер уедет, после чего попали в сарай и украли животных. Горе-воришки признались в содеянном, объяснив, что смогли обменять полученное в соседней деревне на продукты питания и алкогольные напитки.

Никита Готский