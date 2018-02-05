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| | В Калининграде воры украли двух поросят

В Калининграде воры украли двух поросят

Вчера, 21:33
В Нестеровском районе Калининграда воры украли двух поросят, позже обменяв их на алкоголь. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
 

В Калининграде воры украли двух поросят

 

Двум жителя Нестерова грозит до пяти лет тюремного наказания за воровство двух поросят. Ранее в полицию Калининграда обратился хозяин фермы, отметив факт пропажи двух поросят. Вскоре стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в злодеянии, ими оказались двое работников сельского хозяйства.
 
Согласно предварительной информации, мужчины подождали, пока фермер уедет, после чего попали в сарай и украли животных. Горе-воришки признались в содеянном, объяснив, что смогли обменять полученное в соседней деревне на продукты питания и алкогольные напитки.

Никита Готский
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